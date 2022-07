Detta har Salas Bästa varit med och byggt

Under vår ledning i Kultur och fritid, där Per Larsson (Sbä) var nämndsordförande byggdes en idrottshall i Ransta och en idrottshall på Lärkan. Tittar man ännu längre tillbaka (som Thorsell verkar vilja göra) så såg Marcus Andersson (Sbä) och Magnus Eriksson (Sbä), dåvarande vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i Tekniknämnden, tillsammans med Per-Olov Rapp (S) som kommunalråd också till att idrottshallen anpassades till högsta ligan i innebandy, med stora protester från dåvarande Allians. Detta i samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

För att tydliggöra vad som byggts under Salas Bästas ledning, kan man antingen säga ”inget”, då vi aldrig suttit på kso stolen eller så kan man titta på vad som hänt under de år vi faktiskt deltagit i samarbeten och styrt kommunen.

”Hur mycket planerades och byggdes under de åren som S, MP, V och SBÄ styrde?”. Det frågar Eric Thorsell (C).

Skateparken som Salas Bästa bland annat gick till val på, togs också fram och påbörjades under vår ledning. Alla dessa investeringar har genomförts i samverkan med övriga Alliansen, och tittar man i investeringsbudgetarna så har alla partier haft en väldigt liknande investeringsplan och budget under en längre tid nu.

Tittar man på Silvervallen så byggdes Bovieran under vår tid vid styret, lätt motvilligt av dåvarande kommunalrådet tillsammans med Alliansen, med stöd av Socialdemokraterna. Likaså samarbetade vi med Socialdemokraterna och Moderaterna för att få lokala entreprenörer att ges möjlighet att fortsätta utveckla Silvervallen, men det var i opposition.

Salas Bästa har också tillsammans med Socialdemokrater och i vissa fall moderater även haft ett samarbete i bygg och miljönämnden, för att snabba på byggprocessen, då C:s ordförandeförslag ofta inneburit stopp i byggen under tidigare mandatperiod.

Tittar man på skolinvesteringar så byggdes det skolor, både Ransta och Vallaskolan, när Hanna Westman, (Sbä) satt med i Alliansstyret som vice ordförande i kommunstyrelsen bredvid Carola Gunnarsson (C) och som nämndsordförande i skolnämnden tillsammans med Anders Wigelsbo (C).

Sedan dess har det dock det inte byggts något nytt. Moduler har varit kommunens melodi och de investeringar som faktiskt alla partier haft med i budget under lång tid har inte påbörjats eller färdigställts utan skjutits upp, årligen. Ett exempel är Åkraskolan, som faktiskt fick en snabb modullösning, när vi satt i styret, som var tänkt som tillfällig lösning under tiden ny skola byggdes. Här har Alliansen haft majoritet för att bygga en ny skola på Åkraområdet, men inte kommit till skott. En anledning stavas svår ekonomi under pandemin, men även kortsiktiga lösningar.