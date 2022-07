De äldre är värda personal med utbildning

En mer förklarad bild av varför det borde krävas utbildning inom äldrevården även under sommaren. Vi som jobbar inom äldrevården har hand om liv och med det tillkommer ansvar att man ska kunna se förändringar i måendet hos den man tar hand om, kunna dokumentera, kunna ge rapport och ta emot rapport. Man ska även kunna ta emot medicindelegering och förstå ansvaret man har när man ger någon annan medicin, liksom kunna förstå under vilka lagar vi jobbar under och vad som kan hända om vi gör fel.