– Jag lägger ofta till en enkel twist för att höja smakerna till nästa nivå och i denna paj finns betydligt fler smaker än recepten brukar innehålla. Plus ganska mycket extra västerbottensost. Hitta receptet - och se hela filmen här

– En lättanvänd matberedare besparar dig tid när du gör paj. Ett tips är att göra flera degar på samma gång. Funkar perfekt att frysa in, säger Din Elon kock Anders Vestlund.

Så många fler rätter är det sen inte på Din Elon kocks festbord. Men ett gott bröd typ en baguette hör till, liksom aioli att doppa det i. Plus en fräsch sallad gjord på romansallad, olikfärgade småtomater, tunt skivad rödlök, lite fetaost och vattenmelon. Och så finns det ytterligare ett måste: En skål med jordgubbar.

Det finns inte längre något exakt datum för när det är dags för kräftskiva. Men traditionen lever kvar med en flexibilitet i tid som gör att festen anpassas efter när människor har tillfälle att umgås.

– Dessutom hålls traditionen vid liv genom att menyns fokus fortfarande får vara just kräftor. Kräftfesten är ett härligt sätt att under lång tid umgås vid bordet. En fest där all vardagshets bara rinner av. Bättre än så kan det inte bli en ljummen augustikväll, avslutar Din Elon kock Anders Vestlund.

