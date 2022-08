Till minne: Kerstin Larsson värnade om de som hade det svårt

Den 19:e juli nåddes vi i Sala Centerkrets att vår mångåriga medlem, styrelseledamot, förtroendevalda Kerstin Larsson från Sätrabrunn avlidit några dagar innan hon skulle fylla 72 år.

Hon var under många år aktiv i Fläckebo Centerkvinnor, styrelseledamot i Sala Centerkrets, och hade flera förtroendeuppdrag i Sala kommun under många år som hon verkligen gick in med en genuin känsla för dem som hade det jobbigt i livet och tillvaron. Inga stora ord men mycket genomtänkta förslag som man lyssnade på.