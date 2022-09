Borgerligt styre av Sverige och Sala

Liberalerna i Sala vill ha en borgerlig regering i Sverige och ett borgerligt majoritetsstyre av Sala under nästa mandatperiod. Att SD sannolikt behövs för att få detta är något som väljarna gör nödvändigt, och vi kan inte se några krav från SD som får oss att vilja se ett annat styre. Om så skulle ske är vi de första att sätta ner foten.

Vår åsikt gäller såväl i riksdagsvalet som i kommunalvalet. Vi sätter oss med största sannolikhet inte i ett styre under Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Salas bästa och Centerpartiet. SBä och C har inte kunnat ge besked om de vill ha ett borgerligt styre av Sala under nästa mandatperiod, utan säger att de går till val som enskilt parti. Men vad hjälper det att vara ett enskilt parti om man inte kan samarbeta med andra partier för att få igenom sin enskilda politik? SBä har avbrutit alla samarbeten de ingått i och C vill inte ens samarbeta med SD i frågor där de tycker lika, och Sala måste styras, så en röst på C och SBä är sannolikt en röst på S och MP.