När ska Heby kommun ta ansvar?

Konceptet Julmyra Horse Center (JHC) bygger på ett trassel av officialservitut, vilket blockerar all möjlighet till framtida utveckling eller försäljning. Ingen vet exakt hur många officialservitut det finns, det framkommer ibland att falska papper fortfarande cirkulerar. Många blev lurade. Trots det hyllade ledande politiker i Heby kommun projektet. Kommunen investerade inga pengar (EU bidrag mottogs dock) men man skapade en gräddfil för planprocessen och godkände en plan så full av brister och motsättningar att den var dömd att bli en katastrof för all framtid.

Ett stort ridhus uppfördes för att locka köpare av villatomter. Normalt hade marknadspriset för en tomt här legat på runt 300 000 kronor och med ridhuset som lockbete kunde man sälja tomter för runt miljonen. Men pengarna som skulle återinvesteras i ridhuset gick rakt in i travet.

UNT gjorde ett reportage om hur ridhästägarna kände sig lurade. Mellan 2017 och 2021 halverades antalet ridhästar i kommunen medan antalet travhästar fördubblades. Politikerna jublade, travet innebar företag och jobb. Men de som hade ridhästar för rekreation utan kommersiella intressen, och betalade skatt i kommunen, kände sig inte välkomna. Heby kommun blev hästkommunen som dödade ridsporten.

Under 2022 försökte den nuvarande fastighetsägaren sälja JHC men vilken investerare vill köpa en fastighet med ett enormt antal servitutsbelastningar?Eftersom området saknar trygga och säkra vägar blir villatomterna svårsålda. I en fastighetstidning stoltserar Centerns företrädare med att de ”lagt en travbana rakt igenom bostadsområdet!”. Samtidigt säger dåvarande VD för JHC i en intervju på kommunens hemsida att ”det är livsfarligt att vistas på en travbana, inte ens ridhästarna får vistas där”. Hur tror politikerna att barnfamiljer ska våga flytta in till en kommun med farliga vägar? Det finns ett flertal polisanmälda tillbud bara under 2022 trots att