Inte första gången S klagar på sin egen politik

Jag satt inte i skolnämnden när beslutet fattades den 3 mars 2020, men hade jag gjort det hade jag aldrig medverkat i ett så dåligt beslut. Ingen liberal medverkade i beslutet och hade nog inte gjort det heller. Det var dömt att misslyckas. Däremot var jag den som tog initiativ till att besöka högstadierna, träffa lärarna, prata med en upprörd rektor och sedan ta initiativ till att riva upp beslutet.

Lyckligtvis finns det protokoll som visar vad som beslutades

Det blir väldigt underlig läsning när man läser om S nyupptäckta omsorg om skolan. Kritiken kommer från ett parti som ständigt vill ge mindre pengar till skolan i sina budgetförslag. Liberalerna har tjatat i åratal om att skolan behöver mer resurser! Palmqvist kritiserar Alliansen för att elever inte får stöd, men så sent som i maj röstade S ner ett förslag om just mer stöd till elever i behov av särskild undervisningsgrupp. Oppositionen med S i ledningen har dessutom majoritet i nämnden och har ofta fällt Alliansens politik. Just S är väl det sista partiet av alla som har någon trovärdighet i skolfrågor?

Mårten Hemström (L), vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden