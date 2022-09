Företagare riskerar fem års näringsförbud för mångmiljonsvindel

Under åren 2018-2020 tog fyra numera konkursdrabbade bolag emot närmare 16 miljoner kronor avseende försäljning av en viss typ av vara som den nu åtalade Salaföretagaren köpt in svart. Bolagen som pengarna slussades igenom hade stora brister i bokföringen. De betalade ingen moms och inga arbetsgivaravgifter samtidigt som Salaföretagaren fick ta del av totalt 5,2 miljoner kronor av varuintäkterna. Utbetalningar gjordes vid 174 tillfällen under de tre åren och merparten av pengarna som hamnade på den åtalades personliga bankkonton användes till kortköp, kontantuttag, överföring till anhörig samt kontoöverföringar och swishbetalningar till privatpersoner.