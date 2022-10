Brist på planarkitekter i Sala – har letat efter en chef sedan i julas

Översiktsplanen som lägger grunden för framtidens Sala kommun ska vara klar om ett år. Dessutom är det i dag runt 15 detaljplaner som är under arbete. Samtidigt har planenheten tappat medarbetare under året och i dagsläget är det blott två av fem ordinarie planarkitekter på kontoret. Övriga tre stolar har konsulter tagits in för att fylla tills vidare.