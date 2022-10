Knarkkurir skyllde på vännen för att slippa undan fängelsestraff

Narkotikabrottet avslöjades sent på juldagskvällen förra året i samband med att en trafikkontroll hölls på riksväg 70 vid Brovallen. Polisen hade vinkat in några bilar som man ville kontrollera när 25-åringen beslöt sig för att smita. Mannen körde in på en mindre väg vid motorstadion och när polisen kom ifatt honom hade han hoppat ur bilen och uppträdde nervöst. Poliserna undersökte då omgivningen och fann en plastpåse innehållande 2,3 kilo cannabisharts som låg slängd vid några träd. Salabon som blev misstänkt för narkotikainnehav vägrade dock att kännas vid haschet som var värt närmare 200 000 kronor på gatan.