Sverige har äntligen återigen fått en borgerlig regering, bestående av Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. I Sala hade vi också kunnat få ett borgerligt styre med även Centerpartiet, men de har gått över till vänstersidan även här i Sala. Det är makalöst svårt för oss att smälta att C nu i stället valt att styra ihop med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet! Det är svårt att ens ta in hur C har tänkt här.

När Centerpartiet gick ihop med vänsterkoalitionen krossade de samtidigt den borgerliga Alliansen, som hade kunnat få egen majoritet med Sverigedemokraternas stöd. Vi erbjöd C att tillsammans med dem kräva att SD inte ska vara med och styra. C svarade inte ens på vårt meddelande, så den linjen prövades aldrig. Det blir därmed tydligt att C har allierat sig med Socialdemokraterna här i Sala betydligt tidigare än vad som framgått. Nu får vi ett vänsterstyre av Sala helt i onödan.