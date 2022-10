Efter allt att döma så går Sala kommun mot ett vänsterstyre efter årsskiftet. Det är en enligt oss en sväng i helt fel riktning. Sala är Västmanlands mest företagsamma kommun med över 2800 företag på 23000 invånare. I vår stad finns många små och medelstora företag. Därtill finns också ett par riktigt stora arbetsgivare.

Dessa verksamheter är viktigare för kommunen än vad man tänker sig i vardagen. De skapar arbetstillfällen, utför viktiga uppgifter i och åt kommunen, de har en naturlig roll i den utmaning som kommunen har att klara den framtida ekonomiska utmaningar.

Under den gångna mandatperioden har Alliansens partier tillsammans arbetat med målsättningen att förenkla företagandet. Under mandatperioden har vi nollat avgifter för uteserveringar, skyltning och torghandel. Vi har arbetat löpande med att stärka samhällsbyggnadsprocessen för att över tid säkra tillgången till byggbar mark. Vi ser byggande av nya bostäder starta upp och under bygget av Gärdesta modulskola utfördes en stor del av entreprenadarbetet av lokala företag.