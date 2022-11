De vill bryta ensamheten för människor med ont i själen

Det är onsdag morgon och Per Olsson öppnar den tunga säkerhetsdörren in till en källarlokal på Gruvgatan. Här huserar Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH. Per är ordförande i lokalföreningen i Sala. Vi slår oss ner i den rymliga hörnsoffan, där också kassören Ingela Lundin och den avgående styrelseledamoten Gunnar Karlsson har tagit plats.