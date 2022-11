Kritik: Heby kommun för ivriga att berätta om nya styret

Den 26 oktober publicerades det en nyhet på Heby kommuns hemsida med rubriken "politiskt styre i Heby kommun för 2022-2026" där det framgick att Marie Wilén (C) och Per Sverkersson (S) skulle dela på rollen som kommunstyrelsens ordförande under mandatperioden, detta sex dagar innan kommunfullmäktige ens hade röstat fram Wilén och Sverkersson. Att man via kommunens officiella kanaler gick ut med det tänkta styret som ett faktum, innan det var helt klart får nu kritik från oppositionens Hans-Göran Björk (KD).