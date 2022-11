En fråga till det nya styret i Heby: Tänker ni fortsätta äventyra hälsan och säkerheten för våra barn? Hur försvarar ni den sjunkande kvaliteten på våra barns utbildning?

Barngrupperna i Heby tillhör de största i landet. Statistiskt ligger snittet på 15 barn per barngrupp i Sverige, vilket ändå kan låta mycket för en ”lekmannaförälder”. Som en jämförelse ligger Enköping på nio barn per barngrupp och Uppsala och Västerås på tolv. Men i Heby, där är det 18 barn per barngrupp. Det är för mig helt under all kritik.