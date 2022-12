Var finns lättillgänglig information om områdets vikingatid? Finns det någon utställning med föremål från den tiden? Har det lagts några årliga pengar för att lyfta fram den tidsåldern eller för all del medeltiden? När man väl snubblar på något skrivet om vikingatiden och förkristen tid så är det gammal skåpmat skrivet för 75-100 år sedan. Ta till exempel de helt unika två små kvinnliga båtgravarna som hittades vid Sagån i höjd med sockenkyrkan. De är redan kända på andra håll i landet och är markerade på en fin karta i Gamla Uppsala museum. I Sala? Inte en rad på offentlig plats. Frågar man en västmanlänning om var man åker för att se båtgravar och andra fina lämningar så blir svaret Tuna och Anundshög. Säger man att Sala har båtgravar så ringer inga klockor direkt. Valsgärde, Vendel och Oseberg. Ja, nu må ju Oseberg vara lite överdrivet och flådigt att jämföra med men likväl är det även här i Sala som två kvinnor som fick färdas in i nästa liv i ett par båtar även om de var små och smidiga och byggda för en ås räkning.

Just området norr om kyrkan är intressant och man har hittat gravfynd uppe vid Åby så som svärd, betsel och sax. Min erfarenhet med ett gäng fornlämningar under bältet så här långt är att det finns mer att finna längs ån från Åby hela vägen ner till Tärnas sockengräns mot Simtuna. Alla små höjder längs ån kan potentiella att gömma hittills okända stensättningsgravar. Jag har bland annat hittat en sådan vid Örsundaån bara 15 kilometer i österled. Den ligger just på en höjd och i närheten av en urgammal väg som kommer upp från ån. En bit nedströms är det omvända förhållanden. Där hittade jag en väg som leder upp till ett känt gravfält på åsens krön så det finns fortfarande lämningar att hitta från de som levde och hade sina liv här för tusen år sedan bara man väljer att leta.

Säg är det inte dags nu att lyfta fram den äldre historia så vi kan följa livets röda tråd upp till silvereran och till våra dagar. Vi kan inte längre bara se till lillasysters behov oavsett hur viktig hon är för familjen. Storebror är ensam men kanske inte så stark på egen hand utan mest bara ensam utan årspeng från mamma kommun. En peng för att kunna skapa förutsättningar att visa upp föremål och berätta målande och lärande från tiden man gravsatte sina nära och kära tillsammans med fina gåvor at ha med sig in i nästa liv. Tiden innan man fick sin sista vila i östvästlig riktning i väntan på den yttersta dagen ska komma.

Mats Köbin