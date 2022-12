Man fick åskådare att hålla för öronen och polisen att skrika

Det var under det senaste valborgsmässofirandet som den nu åtalade 24-åringen från Arboga spelade musik så högt på Ringgatan i Sala att åskådare som skulle se cruisingen måste hålla för öronen. En polisman som arbetade under kvällen uppger i förundersökningen att han knappt hörde sig själv ropa högt när musiken drog i gång och strömmade ut från fyra högtalare som fanns i bilens baklucka. När fordonet sedan stoppades reagerade inte den kvinnliga föraren trots att polismannen skrek rakt in i örat på henne. Först när kvinnan blev ruskad i axeln stängdes musiken av och föraren berättade då att hon hade sagt åt sin passagerare att skruva ner volymen. Samtidigt medgav den nu åtalade 24-åringen att det var han som hade spelat musiken och styrt denna från sin mobiltelefon. Han ansåg att polisen borde bötfälla honom och inte föraren.