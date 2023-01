Kyrkan bjöd in till gemenskapsträff den 15 december i Möklinta församlingshem. Vi blev välkomnade av komminister Sara Källerhag som hade fått kalla in extrahjälp, hennes make Niklas till grötkokningen och tidigare kantorn Cathrina Folkesson till orgeln. Det var förkylt för de som skulle varit med.

Efter ett par psalmer och en betraktelse över julens betydelse kom grötkokarens alster fram på bordet plus en ost- och skinkmacka. Det pratades mycket under kaffet och efter en välsignelse och en julpsalm tillönskades vi en god jul och ett gott nytt år, plus en inbjudan till Möklinta församlingshem på julafton mellan 12-15 för de som önskade lite samvaro.

Vi gick ut i kylan, minus 18 grader. Så kallt att inte ens dörröppnaren på församlingshemmet ville tjänstgöra.

Eric Thorsell