Succé när Västerås Sinfonietta invigde Folkets hus nya läktare

En förväntansfull publik strömmar in i Folkets hus under torsdagseftermiddagen för att få en bra plats under invigningen av den nybyggda scenen. Redan en halvtimme innan konserten drar igång intar flera musiker scenen för att stämma instrumenten och sätta upp sina notblad i form av Ipads, som de själva styr med hjälp av fotpedaler.