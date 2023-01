Rektorn om kritiken: ”Visst finns det önskemål om större lokaler”

– Jag har just varit i kontakt med några föräldrar som påpekat just det du tar upp, berättar Ulrika Davidsson som är rektor för årskurs F-6 på Heby skola.

Föräldrar uttrycker oro över att en lärare ofta är ensam med en stor barngrupp. Vad tänker du om det?

– I årskurs 2 där det är flest elever vet jag att de inte är ensamma vuxna i helklass.

Sätts det vanligtvis in vikarier då lärare är sjuka eller vabbar?

– Om vi kan lösa vikariesituationen i huset gör vi det. I övrigt kan man uttrycka det som att får vi tag på vikarier plockar vi in vikarier. Det är inte så att vi har vikariestopp. Men det är ganska svårt att få tag i lärarvikarier. Är många i den ordinarie personalen sjuka eller vabbar samtidigt kan situationen bli svår. Vi har en vikarieanskaffare på skolan som roddar i möjligheterna att ordna vikarier. Nu under vårterminen har vi ordnat en lärarvikarie som går in för en föräldraledig pedagog.