Det har nu, den 21 januari, gått 21 år sedan Fadime Sahindal mördades av sin far och 24 år sedan Pela Atroshi mördades av sina släktingar. Även om det gått en lång tid måste vi göra samhället uppmärksamma på att hederskulturen lever kvar och att flickor och pojkar får sina friheter och rättigheter begränsade. Många flickor och unga kvinnor utsätts för hedersrelaterat våld, de riskerar att mördas, misshandlas könsstympas och tvingas till äktenskap. Pojkar skickas till utlandet för att uppfostras enligt seder i deras hemländer.

I höstas hade Liberala Kvinnor Västmanland en föreläsning om hedersrelaterat våld. Vi tittade då på filmen från Fadimes tal i riksdagen, november-2001, där hon berättade hur det var att leva under hedersförtryck. Det var med ett sådant mod och inlevelse att inte ett öga var torrt under hennes framförande. Två månader efter talet mördades hon av sin far. Förra året arrangerade Riksdagens tvärpolitiska nätverk ett digitalt seminarium om hederskultur till minne av Fadime. Plötsligt i sändningen kommer en otäck, högljudd musik och några börjar skrika N- ordet. Detta var obehagligt och kändes som en klump i magen och allt blev alldeles iskallt. Sändningen bröts och återupptogs senare igen. Det visade sig att den blev kapad av främlingsfientliga krafter.