Under drygt en månad har den katastrofala ekonomiska situationen för kommunens bolag Sala Silvergruva AB diskuterats. Flera har ställt allvarliga frågor om VD:s och styrelsens ansvar samtidigt som några presenterat svepskäl och rena bortförklaringar. Faktum är att gruvbolaget på ett år fått sju miljoner kronor sedan kommunens politiker godkänt att täcka underskottet på tre miljoner kronor . Detta endast något år efter att nästan hela personalstyrkan sagts upp.

Men redan 2020 bestämde sig ledningen för att skrota det tidigare flaggskeppet Gruvsviten ”Världens djupaste hotellrum”. Gruvans ledning har dessutom gjort sig av med butiker, reception och avvecklat lönsamma evenemang som Luciakonserter och Silvergruvans Dagar. Inte ens guidningarna – navet i verksamheten – har lämnats ifred, utan har till stor del ersatts av promenader på egen hand i gruvan och av ett omfattande program ovan jord. Aktiviteterna präglas nu av personal- och kostnadskrävande skådespel, öppna hus med mer eller mindre genomtänkta och lyckade utställningar.

Huvudproblemet är dock de dramatiskt höjda priserna. Under sommaren har en familj på två vuxna och två barn tvingats punga ut med 1300-1400 kronor på dagsbiljett. Då ingår inte ens en guidad tur! De turer som finns kvar har dessutom chockhöjts. Med tanke på bristen på fokus på de unika miljöerna under jord är det inte förvånande att besökarna lyser med sin frånvaro. Statistiken för 2022 är dock brutal – knappt 4500 besökare under högsäsongen, vilket ska jämföras med 15 000-20 000 personer för några år sedan! Dessa katastrofala resultat måste få följder för styrelse och VD anser vi.