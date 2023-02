Epa-hatare dunkade pojkes huvud i ratten

Brottet ska ha skett i centrala Heby sent på kvällen den 7 augusti förra året. En minderårig tonårspojke var ute och körde epatraktor när epan baktände på Littersbovägen och det började smälla i avgasröret. Enligt förundersökningen hade pojken kört in vid Heby sporthalls parkering när det åter blev en baktändning och den nu åtalade 35-åringen körde in på parkeringen och ställde sin bils front nära epatraktorns förardörr. Den misstänkte som var irriterad på ortens epatraktorer ska ha skrikit åt tonåringen och även sträckt in handen genom sidorutan och slagit pojkens huvud mot ratten så att den unge föraren fick ont i pannan.