Liberalerna har drivit kravet på att bygget av ny simhall ska sätta igång redan under denna mandatperiod , men inget annat budgetförslag i Sala hade någon sådan plan inför budgetfullmäktige den 28 november. Vi ser en fara med att bygget av ny simhall försenas ytterligare. Det finns många argument för ny simhall i Sala.

Simkunnigheten gick under förra året ner i Sverige, från 5 procent som inte kunde simma för några år sedan till 7 procent 2022. Detta rapporterade Dagens eko i december. Ändå har varken Centerpartiet eller Socialdemokraterna några planer på ny simhall i Sala under mandatperioden. SD, M, KD och Salas bästa har inte heller drivit frågan. Varför?

Det andra argumentet gäller den snart 100 år gamla simidrotten. Om simhallen havererar kommer sannolikt Sala simsällskap att gå under. Redan under den förra renoveringen försvann över 100 simmare från klubben och ytterligare över 100 under pandemin. Dessa simmare återvände aldrig.

Det viktigaste skälet är dock att simkunnigheten i hela Sverige minskar. Våra barn ska inte drabbas av att Salas politiker har missat att bygga en ny simhall. Konsekvenserna av minskad simkunnighet skulle vara förödande. Det handlar faktiskt om människoliv!

Vi liberaler vill se en ny simhall så snart som möjligt. Är det verkligen bara vi som tycker att detta är viktigt?

Mona Johansson (L), gruppledare och ordförande för Liberalerna i Sala

Mårten Hemström (L)

Agne Furingsten (L)