Anrika brottarklubben har nya stjärnor

Längst bort i korridoren i Heby arena står det kanske fyrtio par tomma ytterskor. En sväng till höger och ytterligare några meter in är det högljudd glädje och rörelse på den stora gula mattan som är Heby brottarklubbs bas. I det intilliggande rummet sitter bland andra klubbens allt-i-allo Torbjörn Eriksson och ordförande Martin Svensson. Klockan börjar närma sig 19 och nybörjargruppen ska bytas ut mot tävlingsgruppen, de tomma ytterskorna i hallen ska bli något färre men större i storleken. En brottare kommer in i rummet och rycker åt sig en pepparkaka, en annan väger sig och konstaterar att musklerna sitter kvar. Det är onsdagskväll och full fart hos Heby brottarklubb. En kvart senare står det klart att ingen tränare dyker upp ikväll, han fyller femtio och är upptagen med att firas just den här kvällen. Men det är inget som stoppar Hebys tävlingsgrupp. "Vi kör två minuter teknikmatch och trettio sekunder vila, gånger fem" säger en av brottarna samtidigt som han ger ordförande Martin ett tidtagarur, "du håller tiden."