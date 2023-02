Länsstyrelserna i vårt land har ansvaret för alla fornlämningar. Men här skiljer det sig mycket över lag och speciellt mellan Uppsala län och Västmanlands dito. Medan man tar uppdraget på allvar i Uppsala och kollar upp okända lämningar, samt har koll på de kända och sätter upp skyltar och så vidare, så görs nästan ingenting i Västmanland. Det finns anmälningar som legat många år utan att någon ansvarig vart ute på plats. Säg att det finns en medeltida tjärdal i en slänt ute i skogen. En skog som är full med ojämnheter i backen. Kommer inte denna in i registret och på kartan som skogsbolaget använder så riskerar den att förstöras när tunga fordon på larvfötter kommer in under en avverkning. Ja, det kan även handla om en större eller mindre gravhög eller stensättning som inte ser så spännande ut. En sådan kan ryka ifall man vill utöka sina åkrar eller plana ut en yta uppe på gården. Det går inte att luta sig tillbaka som länsstyrelsen gör och säga att lagen skyddar både kända fornlämningar om de okända försvinner innan man vet att det har vart en lämning i backen.