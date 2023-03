Tage Erlander myntade ett begrepp under en valrörelse på 1960-talet: Den förväntade välfärdens missnöje. Han ansåg att resurserna inte räckte till för att utveckla eller inte ens behålla medborgarnas välfärd under kommande valperiod. Den som har mycket vill som bekant ha mer.

Under valrörelsen 2022 talade jag med företrädare för samtliga partier i Sala utom Miljöpartiet. Ingen av politikerna kände igen Erlanders klassiska citat. Däremot insåg samtliga politiker att citatet hade bäring på kommande valperiod; det kommer att bli svårt att behålla dåvarande välfärd under 2023 – 2026 mot bakgrund av inflation, lågkonjunktur, räntehöjning, kriget i Ukraina samt höga priser på mat, el och drivmedel med mera. Men politikerna presenterade mycket lite av den insikten under valrörelsen; istället utlovades medborgarna som vanligt guld och gröna skogar. Ingen politiker ville ens tala om möjligheten att höja kommunalskatten.