Lista: Så här gick det för de lokala deltagarna i Vasaloppet

Herrar: 423) Joakim Frisk, IFK Sala, 4.31.29, 944) Albin Johansson, Orsa SK/Västerfärnebo, 4.59.24, 1238) Patrik Flink, IFK Sala, 5.13.31, 1244) Mikael Norrestam, Östervåla IF, 5.13.35, 1506) Eric Johansson, Östervåla IF, 5.24.36, 1672) Martin Larsson, Östervåla IF, 5.32.14, 2395) Arne Wenngren, Östervåla IF, 5.59.13, 2679) Kenneth Pettersson, IFK Sala, 6.09.14, 2730) Jan Molén, Östervåla IF, 6.11.09, 3123) Kurt Andersson, Sätra IF, 6.25.02, 3157) Mattias Falk, Heby AIF, 6.26.20, 3178) Anders Ekman, Sätra IF, 6.27.07, 3235) Björn Johansson, Östervåla IF, 6.29.14, 3261) Jörgen Johansson, Sätra IF, 6.30.29, 3299) Johan Åberg, Heby AIF, 6.31.36, 3755) Peter Lundin, Östervåla IF, 6.47.18, 3935) Erik Backman, Östervåla IF, 6.53.11, 4065) Magnus Carlsson Rembo IK/Möklinta, 6.56.57, 4230) Mårten Gustafsson, Östervåla IF, 7.03.49, 4285) Mårten Källström, IFK Sala, 7.05.49, 4374) Mattias Södereng, IFK Sala, 7.08.43, 4673) Jan Eriksson, Östervåla IF, 7.18.55, 4686) Niklas Andersson, Sätra IF, 7.19.47, 4730) Rolf Lindberg, Sätra IF, 7.20.59, 4741) Ingemar Ångman, Morgongåva SK, 7.21.22, 4774) Olle Sundberg, Sätra IF, 7.22.25, 4815) Daniel Almgren, 7.23.37, 4939) Jerry Bolin, Morgongåva SK, 7.28.11, 4949) Emil Brodén, Östervåla IF, 7.28.29, 4958) Sebastian Larsson, Sätra IF, 7.28.45, 5102) Lars Johansson, Heby AIF, 7.34.32, 5116) Johan Fahlström, IFK Sala, 7.34.55, 5312) Lars Eriksson, Heby AIF, 7.43.09, 5394) Magnus Pettersson, IFK Sala, 7.46.05, 5447) Martin Norrbom, IFK Sala, 7.47.57, 5640) Niklas Henriksson, Heby AIF, 7.55.21, 6280) Calle Bouvin, IFK Sala, 8.22.09, 6425) Johan Lindsjö, Östervåla IF, 8.27.54, 6881) Anders Karlsson, Östervåla IF, 8.47.11, 7121) Christian Andersson, IFK Sala, 8.58.16, 7177) Arvid Axelsson, Sätra IF, 9.01.10, 7287) Magnus Karlsson, Östervåla IF, 9.06.22, 7656) Erik Karlsson, Heby AIF, 9.23.11, 7672) Stefan Sjödin, Västerfärnebo AIK, 9.24.29, 8023) Erik Åberg, IFK Sala, 9.41.10, 8047) Patrik Johansson, Västerfärnebo AIK, 9.42.04, 8048) Måns Johansson, Västerfärnebo AIK, 9.42.04, 8162) Christer Gustafsson, Västerfärnebo AIK, 9.47.02, 8456) Anders Jansson, IFK Sala, 10.05.38, 9115) Max Wikström, Sätra IF, 10.52.15, 9309) Alexander Skog, Sätra IF, 11.07.46, 9334) Stefan Holling, Östervåla IF, 11.08.34, 9335) Henrik Eriksson, Sätra IF, 11.08.34, 9423) Gustav Holmér, Sätra IF, 11.14.21.