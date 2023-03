”Tea for Two” ”After You Gone”, ”Lady Be Good”… Klarinett, piano, trummor… Jag förs tillbaka till skolskutten. Swingmusik att stuffa till, nylonskjortor, myggjagare och stärkta underkjolar…

Musik skapas, lever, försvinner och återkommer, men swingmusiken tycks bestå.

Söndagen den 26 februari startade Sala jazzklubb terminen med att presentera populära Swedish Swing Society. Antti Sarpila kom in med klarinetten, Ulf Johansson-Werre satte sig vid flygeln och ställde trombonen intill sig, Björn Sjödin tog plats bakom trummor och cymbaler.