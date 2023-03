90 Seniorer från SPF Sala trollbands av två musiker ur det annars trehövdade bandet Sons of Phoenix på det senaste medlemsmötet i Mikaelsgården. För dagen saknades Gustav Lans som annars håller i basgitarren. Joel Berg och Magnus Björklund hade satt samman ett program på temat fred och frihet och med tankar på seniorernas ålder.

Det gick ett sus när den ena låten efter den andra kändes igen av publiken. De inledde med Bob Dylans ”Blowing in the wind” och avslutade med ”Bridge over troubled water”. Sen ett extranummer, ”My Way”.

Däremellan kom Elvis, Johnny Cash, Fredrik Åkerström, Elton John, Sven-Ingvars ”Som solen färgar juninatten”, Mikael Wiehe, John Denver, Bee Gees, BAO med ”Gabriellas sång” och ”Fait accompli”. Rörande var den sång som Joel Berg skrev till sin vän Magnus när han fyllde 30 år, ”Sång till min vän", som de också framförde.

Den 25 mars kommer bandet att ge en konsert i Missionskyrkan, med fred och ffrihet som tema med tanke på kriget i Ukraina.

Birgitta Alenius