Den 9 mars hade samhällseleverna från årkurs 2 på Kungsängssgymnasiet en utställning om de globala målen i Blå salen i Sala.

De pratade om mål 16 som handlar om fredliga och inkluderande samhällen. Eleverna redovisade delmålen genom olika montrar, där bland annat en av elevmontrarna handlade om korruption och en om mord.

Under fyra veckors tid arbetade eleverna i små grupper med att samla in fakta om respektive område samt förbereda montrar som visades i Blå salen under torsdagen. Varje grupp inledde presentation med information om sitt område.