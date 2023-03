Söndagen den 19 mars bjöd Missionskyrkan in till en sång- och musikgudstjänst under ledning av Caroline Hedman. Hon hälsade alla välkomna och presenterade Team Gideon från By Horndal förstärkta av Maths Gunnarsson och Inger Bjerkered.

Team Gideon är en grupp som uppträder med bland annat läsarsånger på äldreboenden och på kyrkliga träffar. Det hade kommit ett 40-tal som ville delta och lyssna på sångerna.