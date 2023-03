Maria Karlsson från polisen i Region Mitt kom till årsmötet för Villaägarna Sala-Heby för att informera om hur kriminella på olika sätt försöker lura till sig våra pengar.

Marias sammanfattning efter en intressant information var att ingen bank, myndighet eller företag ringer upp och ber dig använda ditt bank-id via telefon. Hennes råd var bland annat lägg på luren direkt, och logga aldrig in med bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon via telefon.