De flesta hyresvärdar, främst kommunala, har ett kösystem för bostadssökande, så också Salabostäder. Du som sökande registrerar dig i bostadskön och samlar en poäng per dag.

Tidigare uppstod sällan de här problemet med dubbla hyror. Du sa upp din nuvarande bostad och kort därpå var den ute på hemsidan för sökande att lämna intresse på. Du kunde i lugn och ro bo kvar i din egen bostad under uppsägningstiden då tillträdet till din nya bostad stämde överens med datumet då du skulle flytta ut. Så var det så gott som alltid, och likadant för alla.

Det finns alltid de som har råd med dubbla hyror, därför kan detta fortgå. De enda vinnarna i det här är de rika och det kommunala bostadsbolaget Salabostäder som får in extra pengar i hyra utan att det blir något glapp.

En förklaring till detta har varit behov av renovering. En renovering hindrar inte en bostad från att läggas ut på hemsidan för andra att lämna intresse på, under tiden. Om datumet för inflyttning är cirka tre månader bort finns det gott om tid för renovering. Sökande hinner dessutom säga upp sin egen bostad i tid och därmed undvika dubbla hyror.

Långt ifrån alla hyresobjekt är i behov av en omfattande renovering som skulle ta så lång tid som 1-3 månader. Överallt ser vi tomma lägenheter under uppsägningstiden, då hyresgästen redan flyttat till sin nya bostad på grund av snabb inflytt.

Det kan vara en övergiven lägenhet, vilket händer ett par gånger per år. Den som innehar kontraktet har lämnat lägenheten. Vi märker det fort om hyran inte kommer in, men då vidtar en juridisk process för att vi ska kunna gå in i lägenheten och tömma den för att kunna hyra ut den igen. Den processen kan ta tid då vi behöver delge kontraktsinnehavaren. Ibland bor någon annan i lägenheten när vi ska tömma den och då har vi ytterligare problem.

Vid helförstörda lägenheter eller väldigt rökskadade lägenheter kan det ta 1-3 månader innan vi har fått allt åtgärdat dels på grund av att våra entreprenörer inte har kapacitet om vi har många lägenheter på gång samtidigt eller på grund av torktider vid fuktskador.

Under vissa perioder har vi även haft interna resursproblem då vi också drabbas av sjukdom, sjuka barn med mera, som gör att vi inte har möjlighet att besikta lägenheter så fort som vi skulle önska. Vi förbesiktar 25-35 lägenheter varje månad (vid uppsägning) och dessa ska sedan städbesiktas (vid utflytt). Vi är noggranna när vi besiktar för att säkerställa att rätt hyresgäst får stå för sitt slitage i lägenheten och även att inflyttande hyresgäst får en städad lägenhet.

Bernard Niglis, vd Salabostäder AB