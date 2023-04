Hus på 141 kvadratmeter sålt i Tärnsjö – priset: 1 125 000 kronor

Mia Elin Elisabet From, 51, och Kenth Håkan From, 50, har tagit över fastigheten på Söråsbovägen 41 i Tärnsjö från Carina Viola och Per Stefan Lindholm. Ägarbytet blev klart i mars 2023 och köpesumman blev 1 125 000 kronor. Huset är 141 kvadratmeter stort och byggdes 1991.