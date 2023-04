Flertalet förskolor i Sala kommun går dessutom back ekonomiskt och det är främst personalkostnader, vikarier som kostar pengar. Förskolans rektorer har flaggat för att vikariestopp kan komma att sättas in om budgeten inte blir till de bättre och att inköp kan komma att dras in. Inköp ifrån våra barns vardag, deras arbetsmaterial under dagen och framförallt tryggheten barnen har varje dag med personal på plats.