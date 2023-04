Under vårvärmen som drog in över Sala under lördagen hade Afghanska föreningen eidfest i Sala Folkets park. Eid är den fastebrytande högtid som avslutar den muslimska fastemånaden ramadan. Det är en familjehögtid vilket gör att festen är ett viktigt socialt inslag.

Det kom gäster ifrån Hudiksvall, Stockholm, Malmö, Västerås, Avesta, Fagersta, Eskilstuna, Örebro, Linköping och sist men inte minst Sala.

De som medverkade i festen var Global Competence Entertaiment, och Ingrid Eckerman från Stockholm som är grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan. Sångarna Sahel från Stockholm och systrarna Tamana och Tabasom hade rest från Tyskland till lilla Sala för att uppträda och dela glädje med oss.