Jag och flera med mig har angående debatten om Sala silvergruva eftersökt, och föreslagit, marknadsföringsknep för att locka turister till Sala och silvergruvan som tråkigt nog tvingas hållas vid liv tack vare våra skattepengar. Inte betalande besökare.

Kanske på grund av den debatten var det absolut fullsatt i Direktörsbostaden när vd:n för turistgruvan Jennie Hesslöw var inbjuden av Silvergruvans vänner den 3 maj och höll föredrag om turistgruvans historia och om framtiden. Inte helt oväntat var det just marknadsföringen som Hesslöw konstaterade (med en blinkning till Dalarna som har jämförts angående att locka turister) som måste bli bättre. Analys av de enkätsvar som kommit in var det hela 97 procent som var imponerade av vad de sett under sin vistelse här, och skulle gärna tipsa vidare. Lätt då att konstatera att får vi bara turisterna hit så har Sala verkligen något att bjuda. Men hur ska de lockas?