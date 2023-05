Många har hört talas om de två stora stadsbränderna 1736 och 1880 som helt i första fallet ödelade Sala och i det andra delvis ödelade staden. Men många har säkert glömt att två eldsvådor under 1900-talet hade kunnat ödelägga stora delar av innerstaden, om inte brandkåren vid båda tillfällena lyckats bemästra eldsvådorna.

Apoteksbranden 1940

Den 16 januari 1940 kl. 09.45 ringde apotekare Lindskog till polisen och anmälde att rök trängde ut på viss plats på apoteksbyggnaden vid Stora torget. Vakthavande polisman Emil Hesselbäck frågade om brandkåren skulle alarmeras. Apotekaren ansåg inte att det såg så farligt ut och frågade om inte brandmästare Leonard Larsson kunde underrättas för att göra en undersökning. Poliskonstapel Hesselbäck ringde upp brandmästare Larsson som genast begav sig från brandstationen på Karlagatan till Apoteket.

Innan brandmästaren anlänt hade polischefen, stadsfiskal Tore Hellsten, passerat apoteket och sett att rök trängde ut från byggnadens vind. Hellsten rusade in på polisstationen på Rådhusgatan 15 och gav order till vakthavande polisman att genast alarmera brandkåren.

Brandmästare Larsson hade då hunnit fram till apoteket och fick besked att brandkåren alarmerats. Under tiden berättade apotekaren att man under morgonen tinat upp ett antal frusna rör på vinden som frusit under natten.

När brandstyrkan anlände gav brandmästaren order till brandförman Erik Zetterberg och brandman Erik Lindén att bege sig upp på vinden med en pytsspruta för att undersöka varifrån röken kom. Innan brandmännen hunnit upp på vinden hördes en kraftig explosion och en mycket hotande brand utbröt och snart var hela vindsvåningen övertänd.

Elden spred sig hastigt och brandmästaren befarande, med den starka vid som rådde, att branden skulle sprida sig till såväl rådhusbyggnaden som intilliggande kvarter. Släckningsarbetet komplicerades av sträng kyla minus 20 grader och en ökad nordlig vind.