Tjejer i Arboga och Kungsör som vill sätta in en p-stav eller spiral behöver numera ta sig till Köping som ligger närmast. Unga i Norberg och Skinnskatteberg hänvisas i första hand till Fagersta. Ett alternativ är att mäta blodtrycket hos skolsköterskan och sen få ett recept på p-piller via ett digitalt besök hos ungdomsmottagningen, men det är förstås krångligare än att få det direkt. Det går att komma i kontakt med andra ungdomsmottagningar i länet via chatt, telefon, eller genom fysiska och digitala besök fem dagar i veckan. Det gäller både om man vill ha någon att prata med eller behöver medicinsk hjälp med t ex akut p-piller.