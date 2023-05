Vi var tvåhundra personer som träffades när Sala rockkör hade sin våravslutning i Folkets park.

Vi startade konserten med att Johnny and Friends spelade ett antal låtar, bland annat låten Mitt bästa för dig av Pugh Rogefeldt, I can jive av Jerry Williams, Whole lotta shakin’ going On av Jerry Lee Lewis och Apache av The Shadows.

Rockkören sjöng 13 låtar av de 111 sånger som vi har i vår repertoar. Vi sjöng bland annat Jerry Lee Lewis Whole lotta shakin’ going on, Beatles Yesterday, Elvis Presley That's allright mama och avslutade med Spencer Davis group med This hammer.