För några dagar sedan läste jag ett inlägg på Facebook om att Bråstaskogen är i fara. Att kommunen planerade avverkning/gallring där.

Jag kontaktar därför Jessica Havela, verksamhetsutvecklare på tekniska kontoret, Sala kommun, som bekräftar att det finns en avverkningsansökan på Bråstaskogen från kommunens sida. Hon säger att det nog närmast handlar om en gallring men hon kan inte säga säkert att det inte är avverkning som avses. Sedan lägger hon till, som i förbifarten, att kommunen gjort rekordstora avverkningsanmälningar i år på skogar i hela Sala kommun. Just nu ligger anmälningarna och väntar på beslut. Till sin hjälp har kommunen anlitat en extern konsult. Så varför sker detta just nu? Enligt Jessica är det kommunens dåliga ekonomi som ligger bakom beslutet. I samtal med Johan Engvall på kommunen framkommer att det gjorts en prövning av om så stora avverkningar är förenliga med den ekologiska landskapsplanen och den certifiering Sala kommuns skogsbruk har, sedan 1999 (FSC). Enligt honom går det att avverka så stora arealer men det kommer i så fall att innebära att det inte får avverkas någon skog under många år framöver inom dessa områden.