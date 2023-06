En funktionell migration- och integrationspolitik kräver att de människor som är i Sverige lär sig svenska, börjar arbeta och kommer in i det svenska samhället. För att det ska vara möjligt måste Sverige ha en mycket stram invandring, motsvarande EU:s miniminivå, under lång tid framöver. Detta utan att man tummar på asylrätten, den ska självklart värnas.

Sverige har under lång tid varit ett av de EU länder som tagit emot flest invandrare i förhållande till sin befolkning. Även om antalet asylsökande har gått ned sedan toppen på 162 000 sökande år 2015 så tar Sverige emot mer än dubbelt så många asylsökande som de övriga nordiska länderna tillsammans. De tre senaste åren har Sverige i genomsnitt beviljat uppehållstillstånd för 93 000 personer per år. Idag är var femte svensk medborgare född utanför Sverige och tre fjärdedelar av de utlandsfödda är födda utanför EU.

Som ett led i att strama åt invandringen måste vi minska tilldragandefaktorerna för migranter att söka sig till just Sverige. Det är inte rimligt att man får tillgång till stora delar av det svenska välfärdssystemet bara för att man sätter sin fot på svensk mark. Välfärden bygger på att vi tillsammans arbetar och betalar skatt för att vi ska kunna få hjälp när vi behöver. Den moderatledda regeringen kommer därför att se över hur ett system där man kvalificerar sig till den svenska välfärden kan utformas.

Under Socialdemokraternas åtta år vid makten har allt fler människor gått under jorden, rakt in i skuggsamhället där de riskerar att utnyttjas av kriminella. Bara under år 2021 anmäldes över 10 000 personer som fått avslag på sin asylansökan som avvikna och efterlysta av polisen. Sverige har med andra ord tappat kontrollen över vilka personer som befinner sig i landet. Så kan vi inte ha det. Det krävs tydligare regler och vi måste säkerställa att de efterföljs. Asylsökande som har skyddsskäl ska välkomnas till Sverige och integreras in i det svenska samhället. Samtidigt ska de asylsökande som får avslag på sin asylansökan återvända utan fördröjning.