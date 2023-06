Tre lokala vinnare när Aluns Motor Cup kom till Sala

Nationaldagsfirande behöver inte bara betyda hissad flagga och politikertal på torget. För vissa är det att spänna åt crosshjälmen och ge sig ut i skogen. Det var i alla fall vad drygt 200 tjejer och killar valde att göra i skogarna utanför Sala när den tredje deltävlingen i Aluns Motor Cup gick av stapeln. I herrarnas- och damernas elitklass segrade Adam Andersson från Örbyhus MCK och Matilda Huss från Göta MS. I juniorklassen var det lokal glädje när Salaföraren Karl Eriksson vann. I klassen motion 60-65 vann ännu en Salaförare i form av Per Eklundh och om det är någon gång klyschan, "sådan far, sådan son" passar är det väl just här för i klassen motion 16-39 var det Pers son Johan Eklundh som var snabbast i mål.