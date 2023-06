Borgen är svår att nå och det är ju själva syftet med den när det begav sig. Folket i trakten samlades kanske uppe bakom de trygga murarna under oroliga tider. Än så länge är borgen inte undersökt ur arkeologisk synvinkel och därmed kan vi inte veta när den uppfördes. Vi vet dock att just under oroliga folkvandringstiden runt 400 efter vår tidräknings början blev många borgar anlagda.

Det ligger stormfällda stora rackarns granar som ett plockepinn längs branterna och även över muren. De måste ju bort men det lär inte bli med hjälp av maskiner då det är för oländig terräng för detta. Det gäller att inte skada marken här då det är klassat som fornlämningsområde runt hela borgen. Men varför inte ta upp riktiga hästkrafter i form av ett par nordsvenskar? Så får folk även se hur man jobbade i skogen innan traktorer och maskiner tog över.