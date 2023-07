Första stopp var Röros, gruvstaden som under flera hundra år levde av sina stora koppargruvor. Staden finns med på Unescos kulturarvslista.

Över ödsliga Dovre fjäll vidare till stationen i Dombås för att åka tåg till Åndalsnäs genom Romsdalen. Banan är enkelspårig, inte elektrifierad och byggd 1912. Den spelade en stor roll vid den tyska invasionen 1940 då man via banan flyttade 49 ton guldtackor till ett krigsfartyg för vidare transport till England. Under resan ser man bland annat Trollväggen som stupar 1000 meter lodrätt ner, den är Europas högsta lodräta stup.

Via Åndalsnäs kom vi sen till Ålesund, jugendstaden som ligger på öar längst ute vid havsbandet. Ålesund är fiskeristaden framför alla andra i Norge. Med båt åker vi via Storfjorden in i Geirangerfjorden och passerar de stora vattenfallen, bland andra Sju Systrar.