Småbarnsmamma våldtogs inne på toan

Det grova sexbrottet skedde den 1o maj i år och i samband med att den nu dömde och offret hade brutit upp efter ett flerårigt och stormigt förhållande. Kvinnan berättade under rättegången att hennes expojkvän klev in genom altandörren precis när hon var på väg till ett inbokat sjukvårdsbesök. 34-åringen som var sur över att hon hade träffat en annan man struntade dock i att hon hade en viktig tid att passa. Han lade ifrån sig en kniv, hällde upp ett glas vin och förklarade att han ägde henne. Kvinnan blev därefter spottad i ansiktet och kallad för skällsord innan hon fick nog och inför deras gemensamma lilla barn slog till expojkvännen i pannan med sin mobil och sade åt honom att försvinna. Även en annan person som kommit på besök mitt under bråket ingrep mot 34-åringen.