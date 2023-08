Filmstudions ordförande Kerstin Windahl Jansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna, innan hon lämnade över ordet till mötesordförande Per Byström. Därefter gick filmstudion igenom sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Eric Fylkeson tackades av med blommor för sin långa insats i Sala Filmstudios styrelse. Han kom in i styrelsen 2006 och var ordförande 2010-2022. Under alla dessa år har han varit en idéspruta för filmstudion, och var bland annat en av initiativtagarna för Norlingfestivalen 2013. För sin långa insats som ordförande valde filmstudion att utse Eric Fylkeson till hedersmedlem (filmstudions andra någonsin, efter Per Byström).

Efter mötet visades Sala Sparbanks jubileumsfilm från 1953, ”Salabygd - En bildrapsodi insamlad och berättad av Jakob Lundberg”, med bilder av bland andra Sven Norling, på bioduken. Filmen finns ute på Youtube.

Viktor Tunevi