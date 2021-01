Adlibris säger upp personal – en tredjedel av kundservicen ska bort: ”Folk sitter och gråter”

Anmäl text- och faktafel

Inför årets hetaste säljdag berättade SA om att Adlibris försäljning gick spikrakt uppåt, och att man de sista månaderna på året tvingats plocka in 200 personer extra på lagret. Och i slutet av året berättade Svensk Bokhandel om att Adlibris ökat sin försäljning med 50 procent.

Trots den blomstrande e-handeln kommer snart flera från grundbemanningen bli uppsagda. På ett möte förra veckan kom beskedet att flera i personalen på kundservice kommer förlora sitt jobb. Förklaringen är arbetsbrist och omorganisation.

– Det är otroligt dåligt hanterat av Adlibris. Det var vi inte beredda på, vi jobbar på en e-handel och har fullt upp hela tiden. Det är först nu vi har en rimlig arbetssituation, säger en anställd som vill vara anonym.

– Det känns som att de slänger oss under bussen. En riktig chock. Vi är en liten verksamhet på kundservice och därför blir det en väldigt stor del av oss som tvingas gå.

I dag är det 34 anställda på kundservice i Morgongåva, varav 26 stycken i den arbetsgrupp som berörs av uppsägningarna. Totalt är det elva tjänster som ska bort.

– De menar att de har sett över verksamheten och ser att vi inte kommer få in lika många ärenden till oss på kundservice. Att all den här personalen behövs inte. Då vill jag även poängtera att Adlibris redan har outsourcat jobb till ett bolag som sitter i Manilla. Vi har ifrågasatt det, då vi har flera etapper av högsäsong, men de menar att konsulterna i Manilla ska tas in för att täcka upp det här bortfallet av personal.

Det som överraskar med beskedet för den person SA pratat med, är att det sker mitt i en pandemi – trots att det under året gått bra för företaget.

Linnea Wiklund, HR-chef på Adlibris, bekräftar uppgifterna om uppsägningar. Hon säger att efter utmaningarna med lönsamhet för några år sedan (exempelvis gick Adlibris med en förlust på 219 miljoner kronor 2019), har man lagt upp en strategi där flera sajter avvecklats.

– Vi har renodlat vårat kunderbjudande. Vi har också jobbat med att förbättra leveranserna och kvalitén. Det sammantaget har gjort att arbetsuppgifterna på kundservice minskat. De vi gör nu är att anpassa bemanningen efter det nya behovet.

Varför nu under pandemin? Företagets e-handel har väl ändå gått bra under 2020?

– Vi har absolut haft ett bra år 2020, det är något som vi såklart är glada för. Oavsett om vi har ett bra år eller inte, är det viktigt att vi som företag har en bemanning för det behov som finns.

Det är alltid tufft att göra den här typen av förändringar och beslut. Självklart är vi medvetna om situationen med pandemin kan skapa extra oro, men vi ser att om vi ska bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt så ska vi vara bemannade utifrån det behov vi har.

Kunde ni inte ha väntat till situationen lugnat ner sig?

– Det är alltid svårt att tajma sådant. För vår del handlar det om att verkställa det när vi planerat och sett det behov vi har framåt. När vi landat i det måste vi verkställa förändringen.

Linnea Wiklund bekräftar även att det är elva tjänster som man vill ta bort. Just nu pågår fackliga förhandlingar om varslet.

Vad händer med arbetskraften som försvinner, när behovet ökar exempelvis runt jul?

– Vi har en säsongsvariation på Adlibris. Det vi drar ner på är grundbemanningen. Sedan när vi hamnar under situationer då behovet ökar, då tar vi in personer för att täcka det specifika behovet.

Den ersätts inte av att uppdraget outsourcas till konsulter i Manilla?

– Vi jobbar med konsulter i Manilla för att ha en flexibilitet, exempelvis om det är en ökad sjukfrånvaro eller om vi får ett tillfälligt ökat behov. Men vi har grundbemanningen på kundservice i Morgongåva, och det planerar vi att ha framåt också.

Den från personalen som SA varit i kontakt med säger att många tagit beskedet hårt och att flera sjukanmält sig.

– Folk sitter och gråter. Majoriteten av oss har barn, hus, familj och har valt att jobba med kundservice för att vi gillar vårt jobb. Därför är folk otroligt rädda för situationen, i och med att a-kassorna och arbetsförmedlingen... Det är liksom kö, det går inte att hitta ett nytt jobb och få ersättning direkt.

SA var i förra veckan i kontakt med Adlibris fackliga ombud för en kommentar. Efter önskemål skickade tidningen frågorna på mejl på måndagen till ombudet, som inte besvarats när artikeln slutfördes på onsdagseftermiddagen.