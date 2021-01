Anmäl text- och faktafel

”Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 2021 är inställt med anledning av att inga ärenden från kommunstyrelsen ska behandlas på kommunfullmäktige”, meddelar fullmäktiges ordförande Carola Gunnarsson (C).

Under 2020 ställdes fem av elva sammanträden i kommunfullmäktige in. Enligt ordförande Carola Gunnarsson (C) berodde det på en kombination av den rådande pandemin och för få ärenden. Antalet inställda sammanträden fick också kritik av andra politiker.